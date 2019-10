Altınyıldız Classics'ten sonbahar-kış koleksiyonu

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2019-2020 sonbahar-kış koleksiyonunda her iki mevsime de yakışan renk paletiyle sezonun renk kodlarını belirliyor.Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, 2019-2020 sonbahar-kış koleksiyonunda şehrin modern tavrını stiline taşıyor. Farklı coğrafyalardan ilham alınarak sınırların alışıldığı koleksiyon, özgürleşmeyi stiline başarılı şekilde yansıtarak alışılagelmiş giyim kurallarını ortadan kaldırıyor.Değişen trendler sayesinde iş hayatında bile daha casual kombinleri tercih ederek yaşamın her anında rahatlık hissinin getirdiği özgürlük duygusu en üst seviyeye taşıyor.Altınyıldız Classics, sonbahar ve kışa çok yakışan renk paletiyle sezonun renk kodlarını belirliyor. Siyah ve beyaz gibi zamansız renklerden vazgeçemeyen Altınyıldız Classics'in yeni sezondaki favorileri haki, bordo ve kahve tonları oluyor. Ayrıca saks ve kiremit tonları ile stiline dinamizm katan şirket, baştan aşağı gri ve bej kombinleriyle "kışın açık renk giyilmez" kuralını ortadan kaldırıyor. Yakın tonların tek bir kombinde kullanıldığı "ton sür ton" trendi de sezonun favori trendleri arasında yerini alıyor.Bu sezon koleksiyonda, stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran ve şehir yaşantısına yeni bir soluk getiren tasarımlar konforu maksimum seviyeye taşıyor. Pantolonlar gün boyu hareket özgürlüğü sunarken, gömlekler t-shirt hissi oluşturuyor. Bu sezon koleksiyona yeni eklenen 360 derece ceketler ise incelen malzemeleri ve güncellenen formları ile hafifliği zirveye çıkarıyor.Yeni koleksiyon, farklı ürün yelpazesiyle haftanın her gününe ve günün her anına stil sahibi çözümler sunuyor. İster triko ile hafta sonuna ister blazer ceketle ofise giyilebilen bel kısmı bağlamalı "jogger pantolonlar" sezonun öne çıkan parçalarından olurken bomber montlar, puffer yelekler ve triko ceketler de sezonda sahip olunması gereken anahtar parçalar listesinde yerini alıyor.