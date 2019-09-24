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Altınyıldız Classics'ten yakası çıkabilen smokinler

Altınyıldız Classics smokinler, takılıp çıkabilen saten yaka özelliği ile günlük hayatta takım elbise olarak da kullanılabiliyor.

24.09.2019 12:44Altınyıldız Classics'ten yakası çıkabilen smokinler
Altınyıldız Classics smokinler, takılıp çıkabilen saten yaka özelliği ile günlük hayatta takım elbise olarak da kullanılabiliyor.
Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, tek parçayla iki farklı tarz sunan bu özel tasarımlarla hem davetlerde hem de ofiste stil sahibi görünmek mümkün olacak.
Şık ve foksiyonel detaylarıyla kullanım alanını genişleten Altınyıldız Classics'in yakası çıkabilen ve takım elbise olarak da kullanılabilen smokinleri, müşterilerine tek parça ile birden fazla kullanım avantajı sağlıyor.
Birbirinden farklı model ve siyah, lacivert, bordo, ekru ve beyaz gibi renk alternatiflerine sahip smokinler, sonbahar düğünlerinde şıklığı yakalamak isteyen müşterilerin beğenisine sunuldu. Smokinler ayrıca, şal yaka gibi formlarıyla da dikkati çekiyor.
Smokinin tamamlayıcısı olan beyaz ata yaka gömleklerle stili tamamlamak, havanın durumuna ve düğün mekana göre de yelek ya da ceket kullanmak mümkün olacak.

Altınyıldız, Güncel

Kaynak: AA

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