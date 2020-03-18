Altınyıldız Classics'ten yeni mobile uygulama
Altınyıldız Classics'in "Şıklığı Cebine İndir" sloganıyla hayata geçirdiği yeni uygulaması, koleksiyondaki ürünlere kolaylıkla ulaşma imkanı sunuyor.
18.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:10
Altınyıldız Classics'in "Şıklığı Cebine İndir" sloganıyla hayata geçirdiği yeni uygulaması, koleksiyondaki ürünlere kolaylıkla ulaşma imkanı sunuyor.
Altınyıldız Classics'in açıklamasına göre, şirketin hayata geçirdiği Altınyıldız Classics App sayesinde istenilen zamanda istenilen yerde sezon trendlerine ulaşılabilecek, farklı ödeme seçeneklerinden faydalanılabilecek, hızlı ve güvenli alışveriş yapılabilecek.
Özel indirimler barındıran uygulamayı indirenler, her gün yepyeni içeriklerle karşılaşarak özel indirimler ve kampanyalardan haberdar olabilecek.
Altınyıldız Classics'in açıklamasına göre, şirketin hayata geçirdiği Altınyıldız Classics App sayesinde istenilen zamanda istenilen yerde sezon trendlerine ulaşılabilecek, farklı ödeme seçeneklerinden faydalanılabilecek, hızlı ve güvenli alışveriş yapılabilecek.
Özel indirimler barındıran uygulamayı indirenler, her gün yepyeni içeriklerle karşılaşarak özel indirimler ve kampanyalardan haberdar olabilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Altınyıldız, Ekonomi
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