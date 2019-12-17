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Altınyıldız Classics'ten yeni yıl indirimi

Altınyıldız Classics, 31 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyası ile hem hediye almak isteyenler hem de yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunuyor.

17.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:20Altınyıldız Classics'ten yeni yıl indirimi
Classics, 31 tarihine kadar sürecek kampanyası ile hem hediye almak isteyenler hem de yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics kaban 1299 lira yerine 399 liradan, ceket 999 lira yerine 299 liradan, triko 199 lira yerine 79 liradan, gömlek 149 lira yerine sadece 69 liradan satışa sunuluyor.
Altınyıldız Classics'in yeni yıla özel bir diğer kampanyası ile tarz sahibi erkekler; birinci takım elbiseye 599 liraya, ikinci takım elbiseye 299 liraya sahip oluyor.
Altınyıldız Classics, 31 Aralık'a kadar sürecek Yeni Yılın Yıldızı indirim fırsatları ile alışverişi festivale dönüştürüyor.
Kampanya kapsamında, haftanın her gününe ve günün her anına stil sahibi çözümler sunan Altınyıldız hesaplı indirime de kapı aralıyor.
Altınyıldız Classics'in yeni yıla özel bir diğer kampanyası ile tarz sahibi erkekler birinci takım elbiseye 599 liraya, ikinci takım elbiseye 299 liraya sahip oluyor.

Altınyıldız, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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