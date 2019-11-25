Haberler » Güncel » Altınyıldız Classics yeni sezon koleksiyonunu Burak Özçivit'le tanıttı - Haber

Altınyıldız Classics yeni sezon koleksiyonunu Burak Özçivit'le tanıttı

Altınyıldız Classics 2020 Sonbahar/Kış sezonunu Burak Özçivit'in stilinden ilham alarak tasarladı.

25.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:30Altınyıldız Classics yeni sezon koleksiyonunu Burak Özçivit'le tanıttı
Classics 2020 Sonbahar/Kış sezonunu Burak Özçivit'in stilinden ilham alarak tasarladı.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, her biri kendi içerisinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlar sayesinde her parça hem şık hem de casual tarzda yorumlanabiliyor.
Koleksiyonun öne çıkan parçalarından çizgili lacivert ceket, gömlek ve kravatla ofise, tişört ve şişme yelekle hafta sonuna devam edebilme özelliği ile bu çok yönlü stilin en iyi temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gri ve haki, kahve tonlarının ön planda olduğu koleksiyonda saks ve kiremit tonları kış stiline renk katarken çizgi desenleri de sezona hareket katıyor.

Sonbahar ve kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte devreye giren trikolar ve kalın örgü kazaklar sıcak dokulara gönderme yaparken kışın olmazsa olmazı paltolar doku ve kesimleriyle fark oluşturuyor. Klasik palto modellerine yapılan küçük modern dokunuşlar da tek parça ile iddialı bir stil oluşturabiliyor. .

Takım elbiselerde ise kruvaze gibi modern kesimlerin yanı sıra farklı renk ve dokularda tasarlanan, yelek, ceket ve pantolondan oluşan kombinli takım elbiseler sezondaki katmanlı giyim trendine öncülük ediyor.

Erkeklerin her gününe eşlik eden koleksiyon, smart ve casual tarzdaki parçaların yanı sıra özel geceler için de smokin tasarımlarına yer veriyor.

Burak Özçivit, Altınyıldız, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:34 Kadına yönelik şiddetle mücadele için "turuncu balonlar" uçuruldu
16:34 Kayıp koyun sürüsü jandarma ekiplerince bulundu
16:33 DHA İSTANBUL BÜLTENİ  - 3
16:30 Aksaray Belediyesi öğretmenler adına 5 bin fidan dikti
16:29 Yeşilyurt mahalle muhtarlarından Başkanı Özcan'a plaket
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
25.11.2019 16:35:06