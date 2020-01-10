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"Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın...

10.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen tören Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bahri Şahin, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "35 bin öğrencimizin tercihleriyle seçilen yılın yıldızlarını kutluyorum. Üniversitemiz, 1600 akademisyen ve Teknopark'ımızdaki 7 bin Ar-Ge çalışanı ile Türkiye'nin milli hedeflerine doğru canla başla çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, törende ödül kazananlar şöyle:


2019 Yılında En Beğenilen Show Programı: Çok Güzel Hareketler 2

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Emir Can İğrek

2019 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Nil Karaibrahimgil

2019 Yılında En Beğenilen Şarkı: Ela - Reynmen

2019 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Ahmet Nazif Zorlu
2019 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Oya Eczacıbaşı
2019 Yılında En Beğenilen Şirket: Koç Holding

2019 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV8

2019 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Turkish Airlines – Babalar Günü

2019 Yılında En Beğenilen Spikeri: Ece üner

2019 Yılında En Beğenilen Spor Programı: %100 Futbol

2019 Yılında En Beğenilen Sporcu: İrem Yaman
2019 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Dünya Avucunuzda

2019 Yılında En Beğenilen Gazete: Hürriyet
2019 Yılında En Beğenilen Dergi: Bilim ve Teknik

2019 Yılında En Beğenilen Kitap: On Dakika Otuz Sekiz Saniye

2019 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Ezgi Mola
2019 Yılında En Beğenilen Dizi: Mucize Doktor

2019 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Özge Özprinçci

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ
2019 Yılında En Beğenilen Dizi-Film Müziği: Canbay & Wolker - Şampiyon

2019 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Çorbada Tuzun Olsun

2019 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: Ahbap

2019 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Emin ÇAPA

2019 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Mesut Süre ile Rabarba

2019 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Alice Müzikali

2019 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Serenay Sarıkaya
2019 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Haluk Bilginer

2019 Yılında En Beğenilen DJ: Deeperise

2019 Yılında En Beğenilen Digital İçerik Üreticisi: Post42

2019 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: Adamlar

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Ali Atay

2019 Yılında En Beğenilen Film: 7. Koğuştaki Mucize

2019 Yılı Onur Ödülü: Beren Saat

Yıldız Teknik Üniversitesi, Altınyıldız, Güncel

Kaynak: AA

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