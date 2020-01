"Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu.Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen tören Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bahri Şahin, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "35 bin öğrencimizin tercihleriyle seçilen yılın yıldızlarını kutluyorum. Üniversitemiz, 1600 akademisyen ve Teknopark'ımızdaki 7 bin Ar-Ge çalışanı ile Türkiye'nin milli hedeflerine doğru canla başla çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre, törende ödül kazananlar şöyle:2019 Yılında En Beğenilen Show Programı: Çok Güzel Hareketler 22019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Emir Can İğrek2019 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Nil Karaibrahimgil2019 Yılında En Beğenilen Şarkı: Ela - Reynmen2019 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Ahmet Nazif Zorlu2019 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Oya Eczacıbaşı2019 Yılında En Beğenilen Şirket: Koç Holding2019 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV82019 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Turkish Airlines – Babalar Günü2019 Yılında En Beğenilen Haber Spikeri: Ece üner2019 Yılında En Beğenilen Spor Programı: %100 Futbol2019 Yılında En Beğenilen Sporcu: İrem Yaman2019 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Dünya Avucunuzda2019 Yılında En Beğenilen Gazete: Hürriyet2019 Yılında En Beğenilen Dergi: Bilim ve Teknik2019 Yılında En Beğenilen Kitap: On Dakika Otuz Sekiz Saniye2019 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Ezgi Mola2019 Yılında En Beğenilen Dizi: Mucize Doktor2019 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Özge Özprinçci2019 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ2019 Yılında En Beğenilen Dizi-Film Müziği: Canbay & Wolker - Şampiyon2019 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Çorbada Tuzun Olsun2019 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: Ahbap2019 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Emin ÇAPA2019 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Mesut Süre ile Rabarba2019 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Alice Müzikali2019 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Serenay Sarıkaya2019 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Haluk Bilginer2019 Yılında En Beğenilen DJ: Deeperise2019 Yılında En Beğenilen Digital İçerik Üreticisi: Post422019 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: Adamlar2019 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Ali Atay2019 Yılında En Beğenilen Film: 7. Koğuştaki Mucize2019 Yılı Onur Ödülü: Beren Saat