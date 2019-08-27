Haberler» Güncel» Haber

Altıok ailesi kızlarından 4 aydır haber alamıyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Altıok ailesi, 23 yaşındaki kızları Tansu Altıok'tan 4 aydır haber alamıyor.

27.08.2019 13:06 Altıok ailesi kızlarından 4 aydır haber alamıyor
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Altıok ailesi, 23 yaşındaki kızları Tansu Altıok'tan 4 aydır haber alamıyor.
Yaklaşık 4 ay önce Sarıkaya'nın Karayakup beldesindeki evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Tansu Altıok'un ailesi jandarmaya başvurdu.
Aramalara rağmen kızı bulunamayan anne Fadime Altıok (53), AA muhabirine, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.
Kızını çok özlediğini ifade eden Altıok, "Kızımdan 4 aydır haber alamıyorum, sürekli arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Kızım neredeysen bizi ara, seni çok özledik." dedi.
Baba Emrullah Altıok da "Kızıma ulaşamıyoruz. Hayatından endişe ediyorum. Öldü mü, sağ mı bilmiyorum. Kapımız kızımıza açık, evine dönüp gelsin." diye konuştu.

kızım dizisi, Karayakup, Sarıkaya, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:59   Efeler Belediyesi'nden sokak hayvanlarını serinleten uygulama
14:59   Sınırın sıfır noktasında 2'nci devriye hazırlığı (2)
14:58   İş yerinden sadaka kutusunu çalma anı kamerada
14:58   Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı (1)
14:58   Kaymakam Eker Tefenni ve Karamanlı'ya veda etti
14:58   Kazakistan'da uluslararası hava kuvvetleri tatbikatı
14:55   Akhisar Belediyesinden yol yapımında büyük atak