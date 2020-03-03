Altitude Filmi

FBI ajanı Gretchen Blair, Washington
D.C.'ye gitmek için yola çıkar. Uçakta yanında oturan yolcu ile muhabbet eden Blair, ondan şaşırtıcı bir teklif alır. Yolcu, içinde bulunduklarını uçağın kaçırılmak üzere olduğunu söyler ve kendisini uçaktan kurtarma karşılığında Blair'e 75 milyon dolar ödemeyi vaat eder. Blair, yolcunun anlattıklarını başta ciddiye almaz ama uçağın kontrolünün bir grup hırsız tarafından ele geçirilmesi üzerine şaka olmadığının farkına varır. Çalınmış bir ganimeti uçakta arayan hırsızlar uçağın altını üstüne getirirler. Kendisini havada karmaşık bir soygunun içinde bulan Blair, yolcuları kurtarmak için savaşır. Yönetmen :
Alex MerkinSenaryo:
Tyler W. Konney, Jesse Mittelstadt, Richard SwitzerOyuncular:
Denise Richards, Dolph Lundgren, Jonathan Lipnicki, Greer Grammer, John Posey, Kirk Barker, Chuck Liddell , Chelsea Edmundson, Tom DeNucci, Jordi Vilasuso, Tandi Tugwell, Nick Principe, Nicholas Walker, Massimo Dobrovic, George Lako, Jared Safier, Paul Vandervort, Peggy Miley, Slim Khezri, Stephen Graybill, Nicole Simone, George Saunders, Chance Guess, Jennifer Lana Harper, Braxton Davis, Jeremy Olson, Bruce Van Patten, Emilie Germain, Joanna KossFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
AltitudeYapımcı Firma:
Switzer EntertainmentYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
88 dk.Dağıtıcı Firma:
FFDVizyon Tarihi:
01.01.2070 Altitude Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.