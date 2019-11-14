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Altmaier: Almanya ekonomisi hala yeterince istikrarlı değil

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın, teknik anlamda durgunluk riskini geride bırakmasına karşın, ekonominin hala yeterince istikrar kazanmadığı uyarısı yaptı.

14.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:03Altmaier: Almanya ekonomisi hala yeterince istikrarlı değil

Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın, teknik anlamda durgunluk riskini geride bırakmasına karşın, ekonominin hala yeterince istikrar kazanmadığı uyarısı yaptı.

Son açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerine yönelik olarak ise sadece tek çeyrekte büyümenin gerçekleşmesiyle "olumlu" bir ilerleme kaydettiklerini söylemenin zor olduğunu belirten Altmaier, tek çeyrekte yüzde 0.1'lik bir büyümenin durağan bir ekonomi olarak görülebileceğini belirtti.

Ekonominin genel görünümüni bakıldığında, hala iyi olmadığını vurgulayan Altmaier, küresel ekonomideki gelişmeler ve Almanya ekonomisindeki duruma karşın bir büyüme olması gerektiğinin altını çizdi.

Almanya'nı GSYH verileri, ikinci çeyrekteki büyümenin büyük ölçüde tüketim kaynaklı olduğunu gösteriyor.



Ekonomi, Almanya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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