Altona 93 forması giyen Furkan Aydın asker selamı fotoğrafı paylaştığı için takımdan gönderildi

HSV ve St. Pauli'den sonra Hamburg'un en büyük üçüncü kulübü olan ve antrenörlüğünü Berkan Algan'ın yaptığı Alman 4. Lig takımı Altona 93'de de asker selamı skandalı yaşandı. Altona'nın Türk futbolcusu Furkan Aydın, sosyal medya hesabındaki durumlarında Cenk Şahin ve A Milli Takım'ın asker selamı verdiği fotoğrafları paylaştığı için önce Almanya 7. Lig'i olan Bezirksliga'daki B Takım'a gönderildi. Aydın'ın sözleşmesi, burada bir maç oynadıktan sonra tek taraflı olarak feshedildi. Furkan Aydın'a takımdan kovulduğu ise Berkan Algan tarafından telefonla bildirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Aydın, "Fransa karşısında aldığımız 1-1'lik beraberlik sonrası sevincimi paylaştım. O anda milli futbolcularımızın asker selamı verdikleri resim, sosyal medyada dolaştığı için onu paylaştım. Başka resim olsaydı onu paylaşırdım" diye konuştu.

"KABULLENEMEYİZ"

Cenk Şahin olayından sonra adeta alarma geçen Alman Futbol Federasyonu, asker selamı konusuna müsamaha etmeyeceklerini kulüplere bildirmişti. Furkan Aydın'ın paylaşımı sonrası Altona 93 takımının taraftarları da bu davranışı kulübe ihbar etti. Kulüp de başarılı futbolcuya, "Biz senden savaşa karşı olduğuna dair net bir açıklama bekliyoruz. Güncel durumu onaylarsan kabullenemeyiz" şeklinde bir mesaj gönderdi.

Olaylar karşısında basın sözcüsü ile yazıştığını söyleyen Furkan Aydın, "Hani Almanya'da fikir özgürlüğü vardı. Bu paylaşımım savaşı desteklemek için değil, milli takımımızın başarısını kutlamak içindi. 'Asker selamı ilk kez verilmedi, 2 yıldır veriliyor' dediğimde; 'Fikir özgürlüğü evet var ama başına geleceklere katlanman lazım. Sonuçlarına hazır ol. Ne az, ne çok. Bununla da yaşaman lazım' şeklinde cevap aldım" dedi.

Mevcut durumda Almanya'da takım bulmasının zor olduğunu da söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, futbola Türkiye'de devam edebileceğini dile getirdi.

"OĞLUMUN POLİTİKAYLA ALAKASI YOK"

Furkan'ın babası Cemal Aydın ise takımın Türk antrenörü Berkan Algan ile görüştüğünü belirterek, "Bu olayı politikaya bağlamamaları gerektiğini anlattım. Oğlum burada doğdu ve politikayla hiç alakası yok. Algan da oğlumun futbolundan memnun olduğunu ve eksikliklerini tamamlamasını söyledi" şeklinde konuştu.

Konuya Alman basını da geniş yer verirken, 'İyi bir futbolcu ama antrenörünü çabasıyla ikna edemedi' başlıkları atıldı. Altona 93 tarafından yapılan resmi açıklamada ise, "Bunun sosyal medyayla alakası yok. Sporla alakalı bir karar" denildi.