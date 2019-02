Altso Başkanı Şahin: "Yazılanlar Doğruysa Denizli Emniyet Müdürü Özür Dilemeli"

Kaynak: İHA

Lisansız Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığı iddiası hakkında basında yer alan haberlere ilişkin konuşan Alanya Ticaret Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin , "Bakanımız ve Alanyaspor'umuz bizim kırmızı çizgimizdir. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir , bilhassa bakanımız hakkında söylediği sözler ve demecindeki cümleleri kurduysa derhal özür dilemelidir" dedi.ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Aytemiz Alanyapspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yönetimini ziyaret etti.Çavuşoğlu: " Trabzonspor 'a karşı güzel bir galibiyet elde ettik" Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor'a karşı güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. ALTSO yönetimi ile de sabah kahvaltısında bir araya gelerek galibiyeti kutladıklarını söyleyen Başkan Çavuşoğlu, "ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanyaspor Kulübü'ne yabancı bir isim değil. Yıllarca hem yöneticilik yaptı, hem de başkan olarak yönetim kuruluyla birlikte her zaman Alanyaspor'un yanında oldu. Burası onların evi gibi. Bu sabah da güzel bir Trabzonspor galibiyetinin ardından kahvaltıda bir araya geldik. Hem sohbet ettik hem de Alanyaspor'un geleceği konusunda istişare yaptık. Güzel bir ortam oluştu. Başkanımıza ve yönetim kuruluna verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Şahin: "Alanyaspor her zaman gururumuz olmuştur"ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, "Dünkü maçta ülkemizin güzide kulüplerinden Trabzonspor'a karşı elde ettikleri galibiyet bizleri çok mutlu etti. Başta başkanımızı, yönetim kurulunu, oyuncuları, teknik heyeti ve taraftarları tekrar tebrik ediyoruz. Alanyaspor her zaman gururumuz olmuştur. Olmaya da devam ediyor" diye konuştu."Alanyaspor'un nerelerden nereye geldiğini çok iyi bilenlerden biriyim"Bir gazetecinin 'sahte forma' krizi ilgili sorduğu soruya da yanıt veren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, gelişen olaylara çok üzüldüklerini aktardı. Şahin, "Alanyaspor'un nerelerden nereye geldiğini çok iyi bilenlerden biriyim. Biraz önce Alanyaspor'un değerli başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da söylediği gibi, geçmişte 2 dönem ben de görev aldım. Gerçekten hem maddi hem de manevi olarak fedakarlık isteyen işler bunlar. Az önceki sohbetimizde de konuştuk; biz Alanya ve Ticaret Sanayi Odası olarak 10 tane proje yaparız, 5 tanesini tamamlarız, 5'ini de yapamayız atıyorum, insanlar der ki; en azından 5'ini başardı der teşekkür ederler girişimlerimizden dolayı ama futbol daha farklı, hep kazanmak, hep zirvede olmak zorundasınız. Alanyaspor'u Hasan Çavuşoğlu devir aldığı zaman, inanın takıma kayyum atanıyordu, sayın bakanımız önderliğinde gitmediğimiz kapı kalmadı. O dönem Hasan Çavuşoğlu cesaretle elini taşın altına koydu. Bizlerin ve kamuoyunun da desteğini arkasına alarak Alanyaspor'u en üst lige taşıdı. Alanyaspor, sayın bakanımız gibi bizim marka değerimizdir. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu görevler fedakarlık ister. İnanın kimse girmek istemez. Ben Alanyaspor Başkanı sayın Hasan Çavuşoğlu'nu ve yönetimini tekrar tebrik ediyorum. Alanyaspor'umuza sahip çıktıları için, şehrimize yaptıkları reklam katkısı için... Tanıtımda biz belki milyonlar harcasak Alanyaspor'un yaptığı tanıtımı yapamayız. Ekonomik olarak da katkısı var. Deplasmana gelen taraftarlar burada yeyip burada içiyor, burada konaklıyor ve beğeniyor. Ticaret de yapabilir Alanya ile gayrimenkul de alabilir. İstanbul 'dan Ankara 'da diğer takımların yöneticileri de geliyor. Alanya'ya Alanyaspor'un büyük katkısı vardır" ifadelerini kullandı."Devlet terbiyesi almış bir ağabeyimize ben hiç yakıştıramadım"Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in sahte forma olayı ile ilgili verdiği demeçler ve sarf ettiği sözler hakkında da konuşan Şahin, şunları söyledi:"O konuya gelince gerçekten bakın değerli arkadaşlar, bir emniyet müdürümüze, devlet terbiyesi almış bir ağabeyimize ben hiç yakıştıramadım. Bilhassa, o demecinde bakanımız ile ilgili sarf ettiği sözleri asla kabul etmeyiz, edemeyiz. Bakanımız ve Alanyaspor'umuz Alanya'nın gururudur, bizim de kırmızı çizgimizdir. Ben ALTSO başkanı ve işadamlarımız olarak emniyet müdürümüzden öyle bir demeç verdiyse özür dilemesini bekliyorum." - ANTALYA