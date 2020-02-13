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ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASI: 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (2)

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

13.02.2020 08:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:33ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASI: 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (2)

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yakalananların arasında 9 polis memuru, ihraç edilen polisler, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmenlerin olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay günü zanlının yakalandığı anların görüntüsü

-Detaylar

13.02.2020 - 07.39 Kodu : 200213009



Altuğ Verdi, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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