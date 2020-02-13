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Altuğ verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı

Haber: ALi ABLAY / İSTANBUL DHARize Emniyet Müdürü iken şehti edilen Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

13.02.2020 07:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:39
Haber: ALi ABLAY/ İSTANBUL DHA
Rize Emniyet Müdürü iken şehti edilen Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi.
Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürülüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde 7 ilde(İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir) eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yakalananların arasında şüphelilerin arasında 9 aktif polis memuru, ihraç edilen polisler, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmenlerin olduğu ve gözaltına alınanların FETÖ/PDY terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi.
Altuğ verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı

Altuğ Verdi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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