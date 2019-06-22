22.06.2019 00:23
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Altun: Bir mektup üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları reddediyoruz

Altun: Bir mektup üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun , "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Abdullah Öcalan 'ın mektubu sonrasındaki gelişmelere ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, bugüne kadar terörle kesintisiz şekilde mücadele etmiş; milleti, devleti, bayrağı ve vatanı için canlarını feda eden kahramanlarımızın her zaman yanında yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: Euronews.com
Abdullah Öcalan , Fahrettin Altun , Dünya

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