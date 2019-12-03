İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Günümüz Türkiyesi'nde halkımızın yolladığı dilekçelerin okunmadan çöpe atıldığı kamu anlayışı tarih oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, mikro blog platformu Medium hesabından "CİMER Devrimi" başlıklı bir yazı yayımladı.

Yazısında, dünya değişip, teknoloji hayata tüm hızıyla yön vermeye devam ederken, Türkiye'nin bundan geri kalmasının beklenemeyeceğinin altını çizen Altun, her şeyin daha iyisini hak eden vatandaşların, işini kolaylaştırmanın, devletin en temel görevi olduğunu belirtti.

Bir dönem, Anadolu insanının kamu görevlilerinin karşısında "el pençe" durduğunu, derdini anlatacak muhatap bulamadığını, anlatsa da sorunların çözüme kavuşma ihtimalinin çok düşük olduğunu hatırlatan Altun, "Ancak tüm bunlar çok şükür geçmişte kaldı. Vatandaşlarımızın da devlet yönetiminin paydaşı olduğu, derdini, şikayet ve taleplerini korkmadan, çekinmeden ilgili kurumlara iletebilecekleri bir Türkiye var artık.Halkımıza daha iyi hizmet vermek için dünyaya örnek olacak bir bilgi edinme-şikayet-talep sistemini yürürlüğe koyduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) halkın talep, şikayet ve bilgi edinme başvurularına, kamu tarafından en hızlı ve etkili cevabın verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulduğuna dikkati çeken Altun, şöyle devam etti:

"Devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek bağlamında çok önemli bir fonksiyon icra ediyor ve dünya çapında gıpta edilen bir sistem ile yurttaşlarımıza hizmet veriyor.Vatandaşlarımız ihbar, talep ve şikayetlerini son derece hızlı bir şekilde online olarak CİMER ile Cumhurbaşkanlığına iletebiliyor.Böylece devletimiz, yurttaşların doğrudan idareye katılımını sağlamakla beraber etkili bir denetim mekanizmasını da devreye sokmuş oluyor.Yurttaşlarımız da CİMER'i sevdi ve kullanımı son derece kolay olan bu online bilgi edinme-şikayet-talep sistemimize çabucak entegre oldu."

"2019'da CİMER'e 3 milyon 150 bin civarında başvuru gelmesi bekleniyor"

Altun, CİMER'in öncülü olarak kabul edilebilecek BİMER'e 2006'da 129 bin, 2007'de 137 bin, 2014'te 1 milyon 124 bin ve 2015'te 1 milyon 200 binden fazla başvuru olduğunu anımsatarak, "2019 yıl sonu itibarı ile CİMER'e 3 milyon 150 bin civarında başvuru gelmesi bekleniyor. Bu rakam, 2018 yılına kıyasla başvurularda yaklaşık yüzde 10'luk bir artışa tekabül ediyor." bilgisini aktardı.

Dünyanın CİMER'in başarısını takdir ettiğini ve devlet-vatandaş ilişkilerine olan katkısının, uluslararası alanda kabul gördüğünü vurgulayan Altun, "Bu yıl nisan ayında Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin organize ettiği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde, CİMER, 'Bilgiye Erişim' alanında 'En İyi Proje' seçildi. 366 proje arasından CİMER'in birinci olması, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." ifadelerine yer verdi.

CİMER'in temmuzda da halkla ilişkilerin Oscarları olarak kabul edilen Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri"nde "Halkla İlişkiler" kategorisinde ödül kazandığını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı'nın yüz akı faaliyeti olan CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek ve daha iyi bir kamu hizmeti verilmesi adına gereken önlemlerin alınmasını sağlamak için çalışmaya devam edecek.Eski Türkiye'nin tortularını atmak kolay değil. Özellikle hantal ve vatandaşı küçümseyen kamu anlayışını yerle bir etmek. Ancak Türkiye değişmeye ve dönüşmeye devam ediyor.Günümüz Türkiyesi'nde halkımızın yolladığı dilekçelerin okunmadan çöpe atıldığı kamu anlayışı tarih oldu. İletişim Başkanlığı, teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışının öncülüğünü yapmaya ve dünyaya örnek olmaya devam edecek."

Kaynak: AA