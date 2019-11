Altun, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi heyetini kabul etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni dönemde Türkiye ve Çin'in yeni iş birliği felsefesine uygun şekilde medya ve iletişim alanında da çok yakın bir koordinasyon halinde çalışması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Altun, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi Bakan Yardımcısı Gao Jianmin başkanlığındaki heyeti kabul etti.Altun, kabuldeki konuşmasında, dünyada etkisi çok fazla hissedilen bir dönüşüm sürecinden geçildiğini belirterek, küresel ölçekte barış ve istikrar için yapıcı diyalog ve ortak çabaların çok kıymetli olduğunu vurguladı.Türkiye'nin tek taraflı bir dünya düzeni yerine, uluslararası hukukun esas olduğu çok taraflılığı savunduğuna işaret eden Altun, bu süreçte Çin'i her zaman en önemli paydaşlardan biri olarak değerlendirdiklerini aktardı.Altun, Türkiye ve Çin arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması noktasında devlet başkanları başta olmak üzere çok somut bir siyasi iradenin söz konusu olduğuna dikkati çekti.İki dost ülke arasındaki güçlü iş birliğinin medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanına da yansımasını arzu ettiklerini bildiren Altun, bu alanlarda karşılıklı birikimleri paylaşmanın ve somut projeler ortaya koymanın önemli olduğunu kaydetti.Hem Çin hem de Türkiye'nin dizi ve film sektörünün çok ciddi bir atılım gerçekleştirdiğini anlatan Altun, "Biz bu sektörümüzle gurur duyuyoruz. Özellikle de TRT'nin bu süreçteki katkılarını çok değerli görüyoruz. Buradaki üretimlerimizin Çin'de kendisine yer bulması, daha yakın ilişkiler geliştirilmesi noktasında önemli bir kanal oluşturacaktır. Yine Çinli yatırımcıların Türk film ve dizi sektörüne yatırımlarından da memnuniyet duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.Fahrettin Altun, şöyle devam etti:"Özellikle uluslararası alanda Çin'e ve Türkiye'ye karşı yürütülen kara propagandaların da yine ortak bir meselemiz olduğunu düşünüyoruz. Bunlara karşı atılacak adımlar noktasında da iş birliklerimiz önemli olacaktır. Özellikle yürüteceğimiz ortak kamu diplomasisi faaliyetleri ve medya projeleriyle bu yersiz ve olumsuz propagandalarla mücadele edebiliriz. Hem dış gelişmeler hem de birbirimizle ilgili doğru haberlerin yapılabilmesi amacıyla medya temsilcilerimizin birbirleriyle sağlıklı ve nitelikli işlerde bir araya gelmeleri çok değerli.Bu noktada medya ve iletişim alanında bu karşılıklı ziyaretlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hususta çeşitli değişim programları gerçekleştirilebilir, özellikle medya mensuplarının karşılıklı ziyaretlerini bir takvime bağlayabilir ve düzenli bir hale getirebiliriz. Her iki ülkede basın ve enformasyon alanlarında mesleki bağlar kurmak için periyodik seminer ve çalıştaylar organize edebiliriz."Altun, İletişim Başkanlığı ile Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi arasında imzalanması gündemde olan "Basın ve Enformasyon Alanlarında İş Birliği ve Değişime İlişkin Protokol" sürecinin hızlandırılması talebini de iletti.TRT heyetinin geçen nisan ayında Çin'e gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde önemli iş birliği imkanlarının ele alındığını da hatırlatan Altun, Çin Medya Grubu ile TRT arasında ortak yapım anlaşmasına ilişkin sürecin başlatılmasını son derece olumlu gördüklerini aktardı.Bu işbirliği protokollerine, "karşılıklı kazanç" felsefesi etrafında yaklaştıklarının altını çizen Altun, şu bilgileri verdi:"Yeni dönemde Türkiye ve Çin'in yeni iş birliği felsefesine uygun şekilde medya ve iletişim alanında da çok yakın bir koordinasyon halinde çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü her iki ülkede de siyasi irade bunu emrediyor.""Son dönemde Türk yapımı birçok dizi ve film Çin'de gösterime girdi"Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi Bakan Yardımcısı Gao Jianmin de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasında daha fazla iş birliği ve iletişimin kurulması yönünde net bir irade ortaya koyduğunu belirtti.Türkiye ve Çin'in derin karşılıklı anlayış konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğuna işaret eden Gao Jianmin, şöyle konuştu:"Ülkelerimiz arasındaki dostluğun daha da derinleştirilmesinin yanı sıra daha etkin iletişim ve iş birliği mekanizmalarının kurulması için somut adımlar atmaya hazırız. Son dönemde Türk yapımı birçok dizi ve film Çin'de gösterime girdi ve Çin halkı arasında çok güzel yankılar buldu. Sadece 2018 yılında bile 8 Türk dizisi Çin'de gösterildi. Siz samimi bir şekilde bizi kabul ederek Çin ile Türkiye arasında medya ve iletişim alanında daha fazla iş birliği yapılmasına ne kadar önem verdiğinizi bizzat gösterdiniz. İnanıyoruz ki bu alandaki iş birliğimiz hem daha da derinleştirilecektir hem de daha yeni fırsatları gündeme getirecektir. Aramızda çok daha güzel iş birliklerinin gerçekleştirileceğine inancımız tam."