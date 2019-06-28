28.06.2019 07:51
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Altun'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı

Altun

ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde ABD, Rusya ve Fransa devlet başkanlarıyla sohbet ettiği fotoğrafları paylaştı.

ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın G20 Liderler Zirvesi'nde ABD, Rusya ve Fransa devlet başkanlarıyla sohbet ettiği fotoğrafları paylaştı.
Altun, Twitter hesabından Japonya 'nın Osaka kentinde G20 Liderler Zirvesinin gerçekleştiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanından fotoğraf paylaşımında bulundu.
"G-20 Osaka Liderler Zirvesi'nden" başlığıyla yaptığı paylaşımında Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü yaptığı sohbetlere ilişkin fotoğraf karelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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