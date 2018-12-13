Altun'dan "Sincar'a Harekat" Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sincar
ve Karacak Dağı bölgelerine yönelik hava harekatına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı'na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır" dedi.
(İHA)
Sincar Dağı,Fahrettin Altun
13 Aralık 2018 Perşembe 23:26