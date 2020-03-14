Altun'dan, Türkiye fotoğrafları kullanan medya kuruluşlarına mektup
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York Times, CNN International ve BBC'ye, ABD ve Avrupa'dan koronavirüs haberlerinde yanıltıcı şekilde Türkiye'den fotoğraflar kullanmasını eleştiren bir mektup gönderdi.
14.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:04
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York Times, CNN International ve BBC'ye, ABD ve Avrupa 'dan koronavirüs haberlerinde yanıltıcı şekilde Türkiye 'den fotoğraflar kullanmasını eleştiren bir mektup gönderdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Fahrettin Altun, New York Times, Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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