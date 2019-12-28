Haberler » Güncel » Altun: Müttefiklerimiz, terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmalı - Haber

Altun: Müttefiklerimiz, terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmalı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir.

28.12.2019 20:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:23 Altun: Müttefiklerimiz, terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmalı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve 'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İngiltere'de terör örgütü YPG'ye katılan bir kişinin ailesine yönelik başlatılan teröre mali yardım ve destek soruşturması hakkında, açıklamada bulundu. Altun, birçok Avrupalının YPG saflarında yer aldığını belirterek, "Avrupa hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi. PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa, vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir. PKK/YPG de DEAŞ gibi bir terör örgütü olarak kabul edilmeli ve o şekilde muamele görmelidir" ifadelerini kullandı.

Altun, terörizmin her türüyle mücadelede en hayati hamlelerden birinin, para kaynağını kesmek olduğunu belirterek, İngiltere makamların YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. 

Haber:  ANKARA,



Avrupa, PKK, YPG, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:38   Kastamonu'da kaçak içki operasyonu - Haber
20:38   İspanya ve Bolivya arasında diplomatik kriz - Haber
20:36   Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haber
20:36   Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
20:35   Yılbaşı öncesi asayiş uygulaması - Haber
20:25   Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Haber
20:04   İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Haber
19:17   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Haber
19:06   İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
28.12.2019 20:45:41