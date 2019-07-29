Haberler» Güncel» Haber

Altun, özel sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 28 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

29.07.2019 00:58 Altun, özel sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 28 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda dünya rekorlarıyla 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanan milli sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun."
Fahrettin Altun'un paylaşımında milli sporcuların fotoğrafları da yer aldı.

Atletizm, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:58   Bolu - Eski polis kendini astı
02:55   Sivas - Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı
02:46   DHA YURT BÜLTENİ - 18
02:25   Eski polis kendini astı
02:20   Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı
02:14   Tekirdağ plajları doldu
02:11   Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı, 7 yaralı