Altun, özel sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 28 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.29.07.2019 00:58
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 28 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda dünya rekorlarıyla 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanan milli sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun."
Fahrettin Altun'un paylaşımında milli sporcuların fotoğrafları da yer aldı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda dünya rekorlarıyla 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanan milli sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun."
Fahrettin Altun'un paylaşımında milli sporcuların fotoğrafları da yer aldı.
Atletizm, Avrupa, Güncel
Kaynak: AA