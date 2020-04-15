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Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, bir gazetede yer alan 'kaçak yapı' haberi ve ardından ortaya atılan iddialara ilişkin, "CHP tarafından siyasi şov amacıyla yapılan suç duyurusu girişiminin hem hukuki hem de ahlaki olarak temelsiz bir deneme olduğu açıktır.

15.04.2020 00:33 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:33
Altun'un avukatından 'kaçak yapı' açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, bir gazetede yer alan 'kaçak yapı' haberi ve ardından ortaya atılan iddialara ilişkin, "CHP tarafından siyasi şov amacıyla yapılan suç duyurusu girişiminin hem hukuki hem de ahlaki olarak temelsiz bir deneme olduğu açıktır. CHP İstanbul İl Başkanı ve ilgili il meclis üyeleri aleyhine suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un vekili Avukat Sezgin Tunç yaptığı yazılı açıklamada, "Haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında asılsız ve hakikat dışı iddialar ileri sürülmüş, gerçekler tahrif edilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır. Bununla da yetinilmemiş, bilinen bütün ahlak ve hukuk kurallarına aykırı bir şekilde müvekkilin evi fotoğraflanarak gazetede yayınlanmış, açık adresi haber metni içerisinde terör örgütlerine hedef gösterircesine verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Tunç, İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü'nün ihalesi yapılan diğer 35 taşınmaz ile birlikte hazırlık ve ilanını 23 Mart 2020 tarihinde, ihalesini de 8 Nisan 2020 tarihinde yaptığı Üsküdar ilçesinde yer alan 241,07 metrekare sahalı bir arsa için yapılan arsa kiralama ihalesine, müvekkili Fahrettin Altun'un, temsilcisi aracılığıyla en yüksek teklifi verip, ihaleyi aldığını kaydetti. Tunç ayrıca, Altun'un evinin bitişiğinde bulunan metruk ve mezbelelik halde atıl bulunan, sağlık ve güvenlik riski oluşturan arsanın 2018 ve 2019 yıllarında yapılan 2 ihalede de talibini bulamadığını aktardı. Tunç, bugünkü yayınlar üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada da şüpheye yer bırakmayacak şekilde edildiği gibi, ihaleyi müteakip hukuki süreç doğrultusunda İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü ile müvekkili arasında 13 Nisan 2020 tarihinde sözleşme imzalandığını açıkladı.

'KURGU VE KUMPAS OLDUĞU GÖRÜLMEKTE'

Tunç, "Arsa üzerinde bahçe düzenleme çalışması dışında iddia edildiği gibi herhangi bir yapılaşma da söz konusu değildir. Gerçeğe aykırı olan ve tamamen art niyet barındıran bu haberlerin ve beyanların sözleşmenin imzaladığı gün içinde yapılmış olması, sürecin bir habercilik faaliyeti değil, kurgu ve kumpas olduğunu açıkça göstermektedir. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde, siyasi şov ve rövanşist amaçlarla elindeki kamu gücünü haksız ve hukuksuz bir şekilde kullanan İBB yönetimi tarafından yine kanuna aykırı bir şekilde hiçbir tebligat ve bildirim yapılmadan müvekkilin ikametgahına belediye ekipleri gönderilmiş, özel hayatın mahremiyeti hiçe sayılarak ikametgahından görüntüler alınmış, basına servis edilmiş, evine ait fotoğraflar ve açık adresi söz konusu gazetede adeta hedef göstermek maksadıyla yayınlanmıştır. Söz konusu kumpas girişiminin devamında ise yapılaşma olduğu iddia edilen taşınabilir çardak sökülerek kaldırılmıştır. Müvekkilin kiralamış olduğu arsa üzerinde hukuka aykırı bir iş ve işlemi bulunmadığından, belediye ekiplerince ne bir zabıt tutulabilmiş ne de başka bir işlem yapılabilmiştir" açıklamasında bulundu.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun iddia ve açıklamalarının siyasi ahlaktan yoksun olduğunu söyleyen Tunç, yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"İhale ilan tarihinin 23 Mart 2020, ihale tarihinin de 8 Nisan 2020 olduğu ve üstelik ilgili mevzuat uyarınca sözleşme yapma zorunluluğu açık olmasına rağmen, CHP İl Başkanı'nın gerçek dışı, araştırma ve veriye dayanmayan iddia ve açıklamaları siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi İBB yönetimi tarafından yapılan kanunsuz işlemi de savunur niteliktedir. Öyle ki İBB hiçbir bildirim yapmamış, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde, kullanım hakkı ise kiracıda olan arsaya izinsiz girerek görevini kötüye kullanmış ve arsada hiçbir yapı bulunmadığından çardak söküm işlemi gerçekleştirerek basına servis etmiştir. CHP ise söz konusu bu durumu siyasi çıkarları için kullanmıştır. Çok açıktır ki; CHP İl Başkanı'nın hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir ihale sürecini 'izinsiz yapılaşmaya açma' şeklinde vasıflandırması, müvekkili ve ihaleyi gerçekleştiren kurumu itibarsızlaştırma ve tezvirat amacı taşımaktadır. CHP İl Başkanı kasıtlı olarak açık ihale sürecini çarpıtmaya çalışmıştır ve yukarıda gösterilen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık ihale tarihlerini zikretmemiştir. Yine beklendiği üzere CHP tarafından siyasi şov amacıyla yapılan suç duyurusu girişiminin de hem hukuki hem de ahlaki olarak temelsiz bir deneme olduğu açıktır. Bu iftira ve itibarsızlaştırma girişimine karşı müvekkil adına, CHP İstanbul İl Başkanı ve ilgili il meclis üyeleri aleyhine işledikleri iftira ve suç isnadı fiilleri ile siyasi ahlaktan yoksun ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunulacaktır."

Avukat Sezgin Tunç son olarak, gazete haberi, bir kısım CHP'li siyasetçinin hukuka ve ahlaka aykırı iddia ve isnatlarımı reddettiklerini ve söz konusu gazete, iddiaları yayınlayan ve yayanlar ile ellerindeki kamu gücünü siyasi ve rövanşist amaçlarla kullananlar aleyhine her türlü yasal yola başvuracaklarını açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, İstanbul, Politika
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