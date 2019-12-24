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Altunizade'de sabah akşam metrobüs yoğunluğu

ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk devam ediyor.

24.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:03 Altunizade'de sabah akşam metrobüs yoğunluğu
ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yine yaşandı. Ulaşım için toplu taşımayı tercih eden İstanbullular metrobüs yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. Uzun kuyrukların yaşandığı duraklarda vatandaşlar üst geçit merdivenlerini çıkarken zor anlar yaşadı. Durağa gelen bir vatandaş yoğunlukla ilgili olarak, "Sefer sayılarının arttırılmasını talep ediyoruz" dedi.  

Bu arada, Altunizade metrobüs durağının yanı sıra Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs durağında da zaman zaman yoğunluk gözlemlendi.



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Kaynak: DHA

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