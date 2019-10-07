Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yine devam etti

Altunizade metrobüs istasyonunda geçen hafta boyunca işe gidiş saatlerinde yoğunluk yaşanmış, metrobüse giden üst geçitte uzun kuyruklar oluşmuştu. Vatandaşlar duruma tepki göstermiş, metrobüs girişlerindeki turnikeler, yoğunluğun azalması için üst geçit girişlerine alınmıştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade'deki sorunun çözülmesini "yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır. Bu haberi televizyonlarda göremezsiniz" demişti. Bugün ise ajansların servis ettiği fotoğrafta yine yoğunluk yaşandığı görüldü.

YİNE YOĞUNLUK YAŞANDI

Bu sabah saat 08.00 itibariyle Altunizade Metrobüs Durağı'nda bir kez daha yoğunluk yaşandı. Söğütlüçeşme'den kalkan boş metrobüs araçları yoğunluğu azaltmak için Altunizade istasyonuna yanaştı.

İBB SÖZCÜSÜ NE DEMİŞTİ?

Altunizade durağındaki sıkışıklığın çözülmesini "Bu haberi bazı televizyon ve gazetelerde göremeyebilirsiniz" diyerek paylaşan Ongun, tweetinde "Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır. Uzun yıllardır kronik hale gelen noktalara kalıcı çözümler için müdahaleler devam edecek." ifadelerini kullandı.

ALTUNİZADE'DE İNSAN SELİ

Üsküdar'da yer alan Altunizade metrobüs durağında geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde yoğunluk yaşanmış; işine ve okuluna gitmek isteyen yurttaşlar zor anlar yaşamıştı. Gördüğü tepkiler üzerine harekete geçen İBB, sıkışıklığın sebebini Üsküdar - Sancaktepe Metro Hattı'nda Altunizade'den bağlantı yapıldığını ve bu metro hattındaki seferlerin arttırıldığı gerekçesiyle sıkışıklığın yaşandığını duyurmuştu.

Her metro seferi başına durağa 3 adet boş metrobüs göndereceğini açıklayan İBB, bu hamlesiyle de sıkışıklığa çare bulamayınca son hamle olarak istasyon girişindeki gişeleri köprünün girişine almıştı.