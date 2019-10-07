Haberler » Güncel » Altunizade metrobüs durağı'nda bu sabah

Altunizade metrobüs durağı'nda bu sabah

ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti.

07.10.2019 12:57Altunizade metrobüs durağı'nda bu sabah
ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti.
Altunizade metrobüs istasyonunda geçen hafta boyunca işe gidiş saatlerinde yoğunluk yaşanmış, metrobüse giden üst geçitte uzun kuyruklar oluşmuştu. Vatandaşlar duruma tepki göstermiş, metrobüs girişlerindeki turnikeler,  yoğunluğun azalması için üst geçit girişlerine alınmıştı. Bu sabah saat 08.00 itibariyle Altunizade Metrobüs Durağı'nda bir kez daha yoğunluk yaşandı. Söğütlüçeşme'den kalkan boş metrobüs araçları yoğunluğu azaltmak için Altunizade istasyonuna yanaştı.


- İstanbul

Metrobüs Durağı, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:12 Meyve toplamak isterken düşen çocuğun koluna demir saplandı
18:12 Sabah ezanında fetih suresi okunacak
18:11 HDP'li isimden, Türk askerlerine dua eden Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Ataların mezarda ters dönüyordur
18:11 Ankara-destici fırat'ın doğusuna operasyon kaçınılmaz hale gelmiştir
18:11 Çavuşoğlu, cezayir cumhurbaşkanı abdülkadir bin salih tarafından kabul edildi
18:11 Abd bandıralı lüks gemide yolcu isyanı
18:11 Mersin meyve toplamak isterken düşen çocuğun koluna demir saplandı
9.10.2019 18:12:36