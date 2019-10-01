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Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa ibb'den açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun artan metro seferleri yüzünden olduğunu açıkladı.

01.10.2019 13:05Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa ibb'den açıklama
İSTANBUL  Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB)  Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun artan metro seferleri yüzünden olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ongun, "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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