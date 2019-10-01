Haberler » 3. Sayfa » Haber

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk

Altunizade metrobüs durağında yoğunlukİSTANBUL - Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu.

01.10.2019 09:09
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk
İSTANBUL - Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde metrobüse akın ederken, Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı.
İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde metrobüslere akın etti. Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.
Metrobüse binmek için sıra bekleyen bir genç, "Bence gereksiz, herkes Marmaray'ı da kullanabilir. Dersime geç kalıyorum ben bunun yüzünden" diye konuştu.
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk

Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:01 Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı
13:01 Antalya'da 2 ayrı hırsızlık suçundan 5 şüpheli yakalandı
13:01 Oto hırsızı tutuklandı
13:00 Jandarma, köprüde intihar teşebbüsünde bulunan kadını son anda kurtardı
13:00 4 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otobüs şoförü adliyeye sevk edildi
12:59 Fındık hırsızlığı zanlılarına adli kontrol
12:58 Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kazayı ucuz atlattı