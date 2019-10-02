Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı.

VATANDAŞLAR 'ÇÖZÜM BULSUNLAR' DEDİ

Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, üst geçitte ve metrobüs durağında çok sık yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

"OTOBÜSE BİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Gazetecilere açıklama yapan bir vatandaş, "Yoğunluk çok fazla, metrobüse ulaşmak çok zor. Otobüse binmek mümkün değil" dedi.

İBB: SEFERLERİ ARTIRACAĞIZ

İstanbul Üsküdar'daki Altunizade metrobüs durağında iki gündür yaşanan yoğun kalabalığın ardından harekete geçen İBB, yoğunluğun metro seferlerinin artması sonucunda yaşandığını açıkladı. Her metro seferi için 3 boş metrobüs gönderileceğini söyleyen İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Pazartesi sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk, işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Uzun kuyrukların oluştuğu durakta vatandaşlar toplu taşımaya binebilmek için ortalamanın üzerinde çaba sarf etmek zorunda kalmıştı. İBB, sıkışıklığın sebebinin işaretleri yanlış anlayan iki şoför olduğunu duyurmuş ancak sıkışıklık bugün de yaşanmıştı.