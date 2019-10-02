Haberler » Güncel » Haber

Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk

Metrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.

02.10.2019 10:14Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk
Metrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.
Metro ve metrobüs istasyonlarının bağlandığı Altunizade'de aşırı yoğunluk, adım atmakta bile güçlük çeken vatandaşı canından bezdirme noktasına getirdi.
Gelen tepkiler üzerine bugün ek olarak sefere başlayan ve boş gelen araçlar da çözüm olmadı.
İşe gitmek için metrobüs kullanmak isteyen İstanbullular yaya üst geçidi ve metro çıkışlarına varan uzun kuyruklar oluşturmaya devam etti.
Kalabalıktan çıkamayan bazı vatandaşlar, Altunizade metrobüs durağına gelen İBB yetkililerine tepkilerini dile getirdi.
Metrobüs görevlileri, durakta oluşan yoğunluğu azaltmak için vatandaşların geliş ve gidiş yönlerini şerit ve dubalarla ayırmaya çalıştıkları görüldü.
Geçen pazartesi ve salı günü Altunizade metrobüs durağında normalin çok üzerinde yoğunluk yaşanmış ve araçlara dahi ulaşamayan İstanbullular isyan etmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, Üsküdar - Çekmeköy arasında hizmet veren metronun her seferinde Sögütlüçeşme durağından Altunizade'ye 3 boş metrobüs gönderileceğini açıklamıştı.

Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:22 Aydın'da "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
17:22 Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
17:22 3. Dijital Ticaret Zirvesi
17:22 Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası
17:21 (havadan görüntülerle) - beykoz'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
17:21 Müşterisini alacak meselesi yüzünden öldüren sanığa 20 yıl hapis
17:21 Alaşehir'de 'İtfaiye' sergisine yoğun ilgi