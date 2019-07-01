01.07.2019 09:09
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İstanbullular bu sabah metrobüse akın etti! Durakta insan seli

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yöneldi. Bu nedenle metrobüs duraklarında büyük yoğunluk yaşandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle Metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Altunizade Metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

FSM Köprüsü'nde bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların köprüdeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Altunizade metrobüs durağında da vatandaşların metrobüsü tercih etmesiyle durakta adeta insan seli oluştu. Altunizade Metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntüledi.

Metrobüs durağının yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ile Altunizade katılımı durma noktasına geldi.

İstanbullular bu sabah metrobüse akın etti! Durakta insan seli
Kaynak: İHA
İstanbul , Fatih Sultan , Yaşam , Güncel

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