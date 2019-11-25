Haberler » genel » Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi - Haber

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendiİSTANBUL - Bir hafta ara verilen ortaokul ve liselerin açılması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi.

25.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:35
Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL - Bir hafta ara verilen ortaokul ve liselerin açılması ile 'da trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yanı sıra metrobüste de zaman zaman yoğunluklar oldu. Altunizade Metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni ara tatilin ilk bölümü 15 Kasım 2019 tarihinde başlamıştı. Bu kapsamda yurt genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullar 1 hafta süre boyunca tatil edilmişti. Okulların açılması ile birlikte 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi. Altunizade Metrobüs durağında da zaman zaman yaya yoğunluğu oluştu. Altunizade Metrobüs durağında oluşan yaya trafiği havadan görüntülendi.
Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
11:42 Ata mirasına sahip çıktı, evini müzeye çevirdi
11:09 Minik fotoğrafçı büyüklerine taş çıkartıyor.
11:04 - Güzellik kraliçesinden adliye ziyareti
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:55 İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"
10:53 Düzce yoğun sise teslim oldu
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
17:05 Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor
25.11.2019 11:47:32