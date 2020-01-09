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Altunkaya'dan Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Toplumun aydınlanmasında önemli bir işlevi olan gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

09.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:56Altunkaya'dan Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı
Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Toplumun aydınlanmasında önemli bir işlevi olan gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Gazetecilerin özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiklerini belirten Başkan Altunkaya, mesajında, "Gazeteciler, halkın dünyadaki gelişmelerden doğru ve hızlı bir şekilde haberdar olmaları için mesai saati gözetmeden, büyük özveri ve fedakarlıkla görevlerini yapmaktadır. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan basın, aynı zamanda halkın doğruları öğrenmesi ve fikir özgürlüğünün hayata geçirilmesinde de büyük rol üstlenmektedir. Dolayısıyla basının özgür ve tarafsız olmadığı bir ülkede gerçek demokrasiden bahsedilemeyeceği gibi, toplumsal kalkınma hızı da düşük olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Altunkaya, "İş dünyasının temsilcileri olarak, Basın Meslek İlkelerine uyan, sorumluluk sahibi, ilkeli, tarafsız ve özgür basının varlığını çok önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletin müşterek sesi" olarak tanımladığı basının, toplumu aydınlatan bir ışık olduğunu düşünüyor ve bu ışığın güçlü olarak yansıması için gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Gazeteciler Günü, Güncel

Kaynak: İHA

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