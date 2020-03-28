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Altunköprü Katliamı'nın 29. yılında anma törenleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Irak'ta Türkmenler, Altunköprü Katliamı'nın 29. yılında anma törenlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştiremedi.

28.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:35
Irak 'ta Türkmenler, Altunköprü Katliamı'nın 29. yılında anma törenlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştiremedi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Saddam Hüseyin tarafından 28 Mart 1991'de Altunköprü kasabasında Türkmenlere yapılan katliamın 29. yılı dolayısıyla Twitter'dan mesaj yayımladı.
Taşköprü Katliamı'nın insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini belirten Salihi, o dönemde aylardan ramazan olmasına rağmen rejim askerlerinin çocuk yaşlı demeden herkesin canına kıydığını anımsattı.
Salihi "Türkmen milleti, bu topraklara sadık olmanın faturasını canlarıyla, kanlarıyla ödemiştir ve ödemeye de devam etmektedir" diyerek bu yıl koronavirüs nedeniyle katliamda şehit düşenlerin mezarları başında olamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı.
Salihi, anma törenini gelecek günlerde gerçekleştireceklerini bildirdi.
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler 28 Mart 1991'de Kerkük'ün 44 kilometre kuzeyinde yer alan Altınköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmeni katletmişti.
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Altunköprü Katliamı’nın 29. yılında anma törenleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Kaynak: AA

Etiketler: Saddam Hüseyin, Irak, Güncel

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Altunköprü Katliamı'nın 29. yılında anma törenleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

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