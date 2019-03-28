Altunköprü Türkmen Katliamı Hafızalardan Silinmiyor

Kaynak: AA

ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Altunköprü kasabasında 100'den fazla Türkmen'in Baas rejimi tarafından katledilmesinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen yaşananlar tanıkların hafızalarından silinemiyor.Altunköprü'de aralarında çocukların da olduğu onlarca masum Türkmen, Saddam Hüseyin'e karşı Mart 1991'de düzenlenen kuzey ayaklanmalarında yer aldıkları iddiasıyla kurşuna dizilerek öldürüldü.Yaşanan trajik olayda babası ve üç dayısıyla birçok akrabasını kaybeden Altunköprülü Murat Tatar, şahit olduğu olayları AA muhabirine anlattı.Irak'ın güneyinde Şiiler, kuzeyinde de Kürtlerin o dönem ayaklanma başlattığını hatırlatan Tatar, Altunköprü'nün de Baas askerleri tarafından kuşatıldığını belirtti.Baas rejimi askerlerinin evlerine baskın düzenleyip aile fertlerini alıkoyduğu zaman henüz 7 yaşında olduğunu dile getiren Tatar, hafızasına kazınan o anlar hakkında şunları söyledi:"Saddam Hüseyin'in askerlerinin kasabaya girmek için kullandığı ağır silah, top ve mermilerin sesi ve korkusundan sabaha kadar uyuyamadık. Sabah kasabayı kontrol eden askerler evlere tek tek girerek erkekleri toplamaya başladı. Sığındığımız komşu evine giren askerler büyüklerimizi toplayıp zorla götürdü. Karşı gelenlerin ayaklarına kurşun sıktılar."Ayaklanmalara katılmamalarına rağmen Baas askerleri tarafından babası, dayıları ve akrabalarının alıkonulduğunu ve bilinmeyen bir yere götürüldüklerini belirten Tatar, "Ramazan Bayramı arifesinde kendi çabalarımızla yaptığımız aramalar sonucu kasabanın dışında bir bölgede kurbanların naaşlarını toplu bir mezarda bulduk." dedi.Olayın üzerinden 22 gün geçtikten sonra cenazelerin bulunduğunu söyleyen Tatar, bir gün içinde babasını, 3 dayısını ve birçok akrabasını henüz küçük bir çocukken toprağa verdiğini ve o günün acısını hala yaşadığını belirtti.Bayramlar yas günü olduTatar, toplu mezarın arife gününde bulunması ve defin merasiminin bayram günü yapılması nedeniyle yıllarca bayramları yas içinde geçirdiklerini dile getirdi.Baba ve dayı kelimelerini telaffuz etmeyi unuttuğunu söyleyen Tatar, "Bu kelimeleri kullanmayalı yıllar oldu. Babamın yokluğunu en çok düğünümde hissettim. Babamın ve o katliamda kaybettiğim dayılarımın yokluğunu en çok 10 yıl önce düğünüm sırasında fark ettim. Düğünümde aramızda olmalarını çok isterdim." dedi.Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler 28 Mart 1991'de Kerkük'ün 44 kilometre kuzeyinde yer alan Altınköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmeni katletmişti.Türkmenler Altunköprü kasabasında bulunan şehitlikteki anıtta her yıl 28 Mart günü anma törenleri düzenleyerek olayda hayatını kaybedenleri yad ediyor.