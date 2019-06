Altunsoy: "Samsun asansör noktasında çok iyi bir konumda"

Kaynak: İHA

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun'da son yıllarda yapılan çalışmalarla şehrin asansör noktasında çok iyi bir konuma geldiğini söyledi.Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce, asansör montaj ve bakım faaliyetinde bulunan firmalar, asansör sektöründe çalışan mühendisler, belediyelerin ruhsat-tescil birimlerinde çalışan personeli ile A tipi muayene kuruluşu personeline yönelik olarak 06.04.2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği" konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi."Mevzuatta köklü değişiklikler var"Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün koordinasyonunda TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen toplantının açılışında konuşan Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, asansör sektöründe mevzuat ve standartlar konusunda köklü değişimler olduğunu ve olmaya da devam ettiğini söyledi. Samsun'da son yıllarda yapılan çalışmalarla şehrin asansör noktasında çok iyi bir konuma geldiğini ifade eden Altunsoy, "Yönetmelik uzun bir aradan sonra yayınlandı. Bu toplantının amacı yönetmeliğin taraflara iyi anlatılarak firmaların varsa eksikliklerinin ortaya konulmasını ve kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesi. Bakanlığımız talimatları ve denetim programı doğrultusunda bayramdan sonra gözetim ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. Sorun yaşamamak için bir an önce eksiklikler giderilmeli ve kafalarda oluşacak sorular ve sorunlar hakkında her zaman İl Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir" dedi.TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, asansör konusunda TSE olarak üzerilerine düşeni her zaman yapmaya çalıştıklarını ve Samsun'un asansör denetimleri konusunda ve belgeli firma konusunda iyi bir yerde olduğunu kaydetti. Daha sonra asansör denetçisi ve Piyasa Gözetim ve Denetim Şube Müdürü Aycan Türkel tarafından Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği konusunda sunum gerçekleştirildi.Toplantıya ayrıca, şube müdürleri, denetimle görevli personel, TSE uzmanları, Orta Karadeniz Asansör Sanayicileri ve İşadamları Derneği (OKASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Samsun'da faaliyet gösteren TSE'den Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi 54 firmanın temsilcileri, ilçe belediyelerinin ruhsat ve tescil ile ilgili görevli personelleri, A tipi muayene kuruluşu yetkilileri ile mühendisler katıldı. - SAMSUN