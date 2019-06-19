Altyapı Çalışmaları 2019'un son çeyreğinde başlayacak

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'de özellikle son bir haftadır yoğun şekilde yaşanan yağışlar ve yağışlara bağlı olarak yaşanan su baskınlarının ardından bugün konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Taban, belediye encümen salonunda yağışlar hakkında basın toplantısı düzenledi.

MAZERETLERİN ARKASINA SIĞINMIYORUZ

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taban, "Son günlerdeki yağışlarla ilgili hem kamuoyunu hem de sizleri bilgilendirmek adına bir açıklama yapma gereği hissettim. Özellikle yağışların son dönemlerde yoğun şekilde devam etmesi, beraberinde meteorolojinin sıkça bildirimlerde bulunması üzerine yaşanan sonuçlar var. Gerçekten çok üzücü. Vatandaşımızın zarar gördüğü, bazen sokaklarımızda gerçekten istenmeyen görüntüler yaşandığı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak tabi bunları basın açıklamamda bir mazeret değil, mazeretlerin arkasına asla sığınmıyoruz. Bu konuda kayıtsız kalmadığımızı da ifade edebilmek ve bununla ilgili de hem vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli davranabilmelerini hem de özellikle kimsenin başına bir üzücü olay gelmeden bu yağışları atlatabilmeyle alakalı kamuoyunu bilgilendirme arzusundayım" dedi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI 2019'UN SON ÇEYREĞİNDE BAŞLIYOR

Özellikle bu haftanın sürekli yağışlarla geçtiğini kaydeden Taban, "Yaklaşık olarak 30 metreküplük bir yağışın düştüğünü görüyoruz gün içerisinde. Bazen kısa sürede hızlı yağışlar, bazen biraz daha seyrek ve uzun yağışlar olduğunu görüyoruz. Bu da bize iklimsel anlamda da değişiklikler olduğunu önümüze getiriyor. Geçmiş dönemlerle mukayese ettiğimizde en azından daha seyrek yağışlar olduğunu görüyoruz. Şehrimizde de bildiğimiz gibi geçmişte yapılan ancak bugün artık şehrin büyümesiyle birlikte ihtiyaca özellikle yoğun yağışlarda cevap vermeyen bir altyapımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunları seçim döneminde de özellikle hem diğer aday arkadaşlarımız hem ben ifade etmeye çalıştık. Bununla ilgili belirli planlamaların yapıldığını ve bunların inşallah içerisinde bulunduğumuz dönem içerisinde tamamlanması gibi hedeflerimiz olduğunu da ifade etmiştik. Bununla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu bir kredi var. Başvurusunu yaptı, bu başvuru onaylandı ancak tabi bir iş planına bağlanması lazım. 3 ilçeyle ilgili bu çalışma yapılacak. BUSKİ Genel Müdürümüzle de görüşerek az önce sürecin son durumu hakkında bilgi aldım. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Onlar da bu dönemde gayret ettiler. El birliği ile şehrimizdeki problemli alanları bertaraf etmeye çalıştık. İller Bankasından planlamayla ilgili yapılacak tetkiklerin ardından ihale aşamasına getirilerek yükleniciye iş teslimi yapılacak. Bu muhtemelen yılın son çeyreğini bulacak" diye konuştu.

YORUMLARI SAYGIYLA KARŞILIYORUM

Kamuoyunun yaşanan su baskınları hakkında yorumları ve eleştirilerini saygıyla karşıladığını belirten Taban, şöyle devam etti: "Çalışma arkadaşlarıma ifade ettiğim şu; bir yağış esnasında kriz masasını oluşturduk. Kriz masasında temizlik işlerinden tutun da fen işleri müdürlüğüne, bu konudaki tüm insan kaynağımız, makine ekipmanımızın tamamına… Biliyorsunuz ağaç devrilmesi oldu, tıkanmalar oldu, evleri su basanlar oldu. Bazı yerlerde kanal açılması, bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması gibi nitekim arkadaşlarımız bu konuda kepçe, kamyon, tanker, kamyonet, insan gücü bunların tamamını kanalize ederek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Tabi olay gerçekleştikten sonra açıkçası bunlarla alakalı yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Elinizde olan imkanlar var olmayan imkanlar var. Ben bununla alakalı kamuoyunda yapılan yorumları da saygıyla karşılıyorum. Hiçbir yönetici, idareci, Belediye Başkanı böyle bir durumla karşılaşmak istemez. Samimi bir dille bunları ifade ediyorum. Ancak bu konuda gerçekten bizler de samimi bir şekilde koşturmaya, çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Özellikle ekiplerimizi BUSKİ Müdürlüğümüz şehrimizdeki tüm menfezlerle ilgili normal şartlarda temizleme sürecine anlık olarak yetişmesi mümkün değil. Biz de bununla ilgili oluşturduğumuz ekiplerle özellikle Orhaniye, Mahmudiye, Süleymaniye hattında bu menfezlerin bizim elimizle temizlenmesi konusunda çalışma yapıyoruz. Ama biliyorsunuz BUSKİ'nin araçlarında vakumlama özellikleri var, onlarla çok daha detaylı temizlikler yapılıyor. Hiç olmazsa bizler de bu noktada onlara faydalı olabilmek adına, seyirci kalmamak adına ekiplerimiz sahada bunların temizliğini yapıyorlar."

BU SORUNLAR ORTADAN KALKACAK

"Doğal afetler konusunda önlemler alabiliriz lakin elimizde olmayan durumlar da mutlaka gerçekleşiyor. Bazı yağışların afet denecek noktada gerçekleştiğini hepimiz görüyoruz. Can kaybı ve maddi hasar olmadan bunları atlatmak önceliğimiz. Trafiğin akışını durdurmadan, gündelik hayatın rutinde devam ettiği bir sürece bunu taşımak istiyoruz. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyemizin yapacağı çalışmalar neticesinde bu yıl içerisinde başlanmasını arzu ediyoruz, hedefliyoruz. Başlanmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte bu sorunların ortadan kalktığını hep birlikte göreceğiz."

YAĞIŞLARLA İLGİLİ 300 TALEP GELDİ

"Yağışın en yoğun olduğu süreçte bizlere yaklaşık 300 talep ulaştı. 153 hatlarımıza, Çözüm Merkezimize vatandaşlarımızın ilettiği çağrıları biz de BUSKİ'ye iletiyoruz. Ancak o esnada 300 talebin 300'üne de aynı anda ulaşmak mümkün değil. Ama bu esnada BUSKİ Müdürlüğümüzle de görüştüğümüzde, özellikle meteorolojinin uyarı yaptığı bölgelere BUSKİ araç ve ekipmanlarının daha önce o noktada konuşlandırılarak tedbirin biraz daha öne alınmasını ve müdahalelerin daha hızlı yapılması noktasında daha doğru olacağı yönünde söylemlerimiz oldu. Son yağışta Bursa'dan takviye ekipleri de geldi BUSKİ'nin."

8 AİLE YARDIM İÇİN BAŞVURDU

"Tüm ilçe halkımıza geçmiş olsun diyorum ancak iklimsel değişikliklerden dolayı belki benzer manzaralar yağışlar devam edecektir. Burada vatandaşlarımız özellikle yaşadıkları sorunlarla ilgili 153 merkezini rahatlıkla arayabilirler. Arkadaşlarımız çok hızlı şekilde onların talebini alıyorlar. Yine BUSKİ'nin 185 hattını arayabilirler. Ben öncelikle vatandaşımızın en hızlı şekilde bizlere ulaşıp derdini anlatmasını önemsiyorum. Özellikle böyle bir zamanda muhatabın bulunamadığı bir ortamın kesinlikle olmaması lazım. Allaha şükür pek çok kamu kurumundan çok daha hızlı şekilde bu konuda vatandaşlarımız bize erişebiliyor. Arka planda biz de bunlara yetişmeye çalışıyoruz. İnanın yağmurun yaşandığı saatlerde Çözüm Merkezindeki arkadaşlarımız maksimum düzeyde gelen irtibatları, kontakları kuruyorlar. Ben tüm ilçe halkımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Bu yaraların sarılması adına da hem Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğimiz üzerinden hem de bizlere ulaşan toplam 8 aile oldu başvuran. Bunlara da Kaymakamlık ve Sosyal Yardım Derneğimiz üzerinden destek alabilmek amacıyla onlara yardımcı olundu. İnegöl AFAD Müdürümüz Burhanettin Bey de bu süreçte bizler destek ve katkı verdiler. Kendilerine de teşekkür ediyorum."

PANSUMAN TEDBİRLER ALINACAK

"Belki altyapı yapıldığında bunları hiç konuşmuyor, hatırlamıyor olacağız. Hedef zaten bir an önce bunları bertaraf etmek. Arkadaşlarıma da verdiğim talimat şudur; özellikle Orhaniye, Süleymaniye, Mahmudiye, Alanyurtta belirli bölgelerimizde buralarda pansuman tedbir de olsa iş yapılana kadar eğer pansuman tedbir iş görecekse derhal yapın dedim. Bununla alakalı da Alanyurt bölgesinde bir miktar iyileştirmenin faydalı olacağını gördük. Yine Orhaniye Mahallesinde bazı bölgelerde tali bağlantılar yapılarak çözüm üretilebilecekse bunu da yapalım şeklinde kararlar aldık. Kalıcı tedbirler de arkasından gelecektir. Kimse bu sürece kayıtsız kalmadığımızı bilsin. En az işyerleri ve evleri bu durumdan hasar görenler kadar biz de ciddi şekilde rahatsızlık duyuyoruz. Ama bunun da bertaraf olması için seyirci kalmıyoruz. İnşallah benzer şeylerle bir daha karşılaşmayız."