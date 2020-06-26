Altyapı çalışmaları biten Sarayköy'de asfalt çalışmaları başladı

Denizli'de birçok noktada devam eden altyapı çalışmalarında Sarayköy ilçesinde sona gelindi.

Altyapı çalışmaları biten Sarayköy'de asfalt çalışmaları başladı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:48
Denizli'de birçok noktada devam eden altyapı çalışmalarında Sarayköy ilçesinde sona gelindi. Sıcak asfalt çalışmlarını inleyen Başkan Zolan, "Sarayköy'ün ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Çünkü biz Sarayköy'ü seviyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde birçok noktada altyapı çalışmalarına devam ediyor. Başkanı Osman Zolan, Sarayköy ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Alt yapı çalışmaları Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından tamamlanan Sarayköy ilçe merkezindeki üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Sarayköy Belediye Başkanı Özbaş ile bir süre asfalt serme makinesi kullanan Başkan Osman Zolan, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Sarayköy'de başlattığı altyapı hamlesinin, üst yapı ile devam ettiğini belirten Özbaş, "Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bize tahammül eden, sabır gösteren vatandaşlarımıza, esnafımıza teşekkür ediyorum. Alt yapı çalışmalarından dolayı vatandaşlarımız yazın tozda kışın çamurda zorluk yaşadılar, kahır çektiler. Ancak güzel günlere az kaldı. Yaklaşan güzel günlerde de bu hizmetlerin ferahını sürmek Sarayköylü hemşehrilerimize nasip olacak. Üst yapımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Zolan: "Sarayköy'ü seviyoruz"

Sarayköy'ün insanıyla, üretimiyle, kültürüyle, çalışkanlığıyla ayrı bir güzel olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Sarayköy ilçemizin ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyaçlar noktasında bizim de duyarsız kalmamız mümkün değildi. Çünkü biz Sarayköy'ü seviyoruz. Hem Sarayköy hem de Denizli'deki vatandaşlarımız bizi göreve getirdiler. Bu sorumluluğu alarak birçok eser yaptık. Torunlarımızın torunlarının kullanacağı bir altyapı yatırımı yaptık. Zor bir yatırım, maliyetli bir yatırım. İlçemizde baştan aşağı içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştirdik. Yağmur suyu hatları yoktu, onları inşa ettik. Altyapı meşakkatli bir iştir. Toz olur, çamur olur, zorluklar yaşanır. Sarayköylü hemşehrilerimiz sabrettiler, bize güvendiler. Gösterdikleri sabırdan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sarayköyümüzün su sıkıntısını giderdik"

Sarayköy'ün en önemli ihtiyacının su olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Sarayköy'de özellikle yaz aylarında çok yoğun su sıkıntısı yaşanırdı. Sarayköy, içme suyu Denizli'den gelen bir ilçemiz. Bu hatta da birçok yenilikler yaptık. Su depolarıyla da birlikte Sarayköyümüzün su sıkıntısını giderdik. Altyapısı baştan aşağı yenilendi, ilçemiz doğalgaz ile tanıştı. Toz ve çamuru ortadan kaldırmak için üst yapıya başlamıştık, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah Sarayköyümüzü bu güzelliği kavuşturacağız. Ahmet Necati Özbaş Başkanımızla birlikte el ele vererek 2014'ten bugüne kadar Sarayköy Belediyemiz bir taraftan, Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan bir çok hizmetler yaptık. Vatandaşımızın isteklerini, taleplerini yerine getirdik. İnşallah bundan sonra da durmayacağız, Sarayköyümüzün ihtiyaçlarını giderme noktasında gayret sarf edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: HDP’li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Haberler››Güncel››Altyapı çalışmaları biten Sarayköy'de asfalt çalışmaları başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:16: ABD Savunma Bakanı Esper'den "NATO müttefiklerine savunma harcamalarını artırma" çağrısı - Haber 14:16: Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem (5) - Haber 14:16: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının istisnasını paylaştı - Haber 14:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi sürecinden sonra İstanbul'da ilk kez bir camide cemaatle Cuma namazı... - Haber 14:16: Emektar savaş uçağı Rize'de ziyaretçilerini ağırlayacak - Haber 13:28: Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi - Haber 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor - Haber 12:47: Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu - Haberler 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin