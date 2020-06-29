Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı

Denizli'de taşeron firma işçileri kazı yaptıkları sokakta doğal gaz hattına zarar verince kendi çabaları ile gazı kesmek istedi.

Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı
29.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:13
Denizli'de taşeron firma işçileri kazı yaptıkları sokakta doğal gaz hattına zarar verince kendi çabaları ile gazı kesmek istedi. Doğal gazın bir anda parlamasıyla 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi 1820 sokak üzerinde meydana geldi. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği sokakta taşeron firma işçileri kepçe ile kazı yaptığı sırada doğal gaz hattına zarar verdi. İşçiler kendi çabaları ile zarar gören doğal gaz hattından gaz sızıntısını kesmek istediler. Bir işçinin sızıntı oluşan boruya doğru yaklaştığı sırada doğal gaz parlaması gerçekleşti. Alanda çalışan Mesut K., Murat A. ve Ünsal Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralan 3 işçiyi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından doğal gaz ekipleri zarar gören hattı onardı. Çığlık seslerinin ardından olay yerine geldiğini belirten Halil Aksoy, "Biz camide oturuyorduk. Bağırma sesi geldi. Bizde olay var diye koştuk geldik. Olayın olduğu yerde işçilerden biri ateşe doğru koştu, ateşe doğru koşarken yaralandı. Daha sonra ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Gaz kesildi, daha sonra yaralılara müdahale ettiler" dedi.

Hastaneye kaldırılan Mesut K., Murat A. ve Ünsal Ü.'nün vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıkların oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, İşçi, 3. Sayfa, Haber
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