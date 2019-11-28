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Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde dere kenarında altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

28.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:44Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

KOCAELİ'nin ilçesinde dere kenarında altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi mevkisinde, sabah saatlerinde köprünün altına boru hattı döşenirken, göçük meydana geldi. Dogan Parlar isimli işçi, kayan toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Parlar'ı kurtarmak için çalışmaları sürüyor.



Kartepe, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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