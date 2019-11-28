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Altyapı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)

İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi Doğan Parlar'ın (56) cansız bedenine ulaşıldı.

28.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:09Altyapı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)

İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

'nin ilçesinde, altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi Doğan Parlar'ın (56) cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu boru hattının 6 metre derinliğinde ulaşılan işçinin cesedi çıkarıldı. Polis ekiplerinin bölgede olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından Parlar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ŞANTİYE ŞEFİNİN GÖZYAŞLARI

Hatay'dan çalışmak için Kocaeli'ne geldiği öğrenilen Doğan Parlar'ın ölümü nedeniyle iş arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Şantiye şefi olduğu öğrenilen kişi, "Allah'ım ben şimdi ne yapayım? Tırnaklarımla kazıdım, çıkaramadım. Rüya olsun Allah'ım. Ne yapacağım şimdi?" diyerek, ağladı. Fenalaşan şantiye şefi, sağlık görevlilerince ambulansa alındı.



Kocaeli, Kartepe, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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