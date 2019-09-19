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Altyapı hatlarında bakım onarım sürüyor

HATSU, altyapıda oluşan sorunların çözümüne yönelik yapılan müdahalelerin Hatay genelinde devam ettiğini duyurdu.

19.09.2019 13:55Altyapı hatlarında bakım onarım sürüyor

Kanalizasyon hatlarında oluşan tıkanma ve koku problemlerini gidermek adına verilen mücadelenin vatandaşları rahatlattığını vurgulayan Genel Müdürlük, ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimler sonrasında işlemlerin daha hızlı bir şekilde yapılacağını ve sorunun giderileceğini açıkladı.

Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde bulunan Doktorlar sitesi sakinleri tarafından yapılan şikâyetlere kulak veren HATSU, tıkanmış olan kanalizasyon hattının temizlenmesi adına 1 vidanjör ve 2 personel tarafından müdahale gerçekleştirerek bölge halkının rahatlamasını sağladı.


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Kaynak: Bültenler

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