Altyapı hatlarında bakım ve onarım sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), kanalizasyon ana muayene bacalarında oluşan problemleri çözüme kavuşturma adına temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinden ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimler sonrasında tespit edilen noktalarda temizlik çalışması yapıldığını bildiren HATSU, muayene bacaları ve kanal hatlarının temizlenmesi ile kötü koku ve çevre kirliliğinin önlendiğini aktardı.

Tıkanma meydana gelen yağmursuyu mazgallarının da katı atıklardan temizlenerek yağmur sularının daha kolay sağlanacağına dikkat çeken Genel Müdürlük, Hatay'ın her noktasında kapsamlı şekilde altyapı hizmetlerinin sürdüğünü belirtti.