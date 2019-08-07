Altyapı hatlarında oluşan problemlere hızlı müdahale

Altyapının önemli unsuru olan kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara hızlı ve kontrollü bir şekilde müdahale edildiğini belirten Genel Müdürlük, kentin muhtelif noktalarında gece gündüz demeden ekiplerin kanalizasyon tıkanıklığı, parsel baca tamiri, yağmur ızgarası temizliği, kötü koku vb. gibi sorunlara yapılan müdahaleler sayesinde sorunların bertaraf edildiğini bildirdi.

Herhangi bir altyapı sorunuyla karşılaşılması durumunda ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirimlerin yapılmasını hatırlatan HATSU, arıza hattına yapılacak aramalar sayesinde sorunlara karşı müdahalede daha hızlı bir yol izlenmiş olacağını hatırlattı.