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Altyapı hatlarında temizlik çalışmaları sürüyor

HATSU kanalizasyon parsel bacaları hatlarında meydana gelen sorunların çözülmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

25.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:47 Altyapı hatlarında temizlik çalışmaları sürüyor

Kanalizasyon hatlarında oluşan tıkanmaların giderilmesi adına temizlik çalışması yapan Genel Müdürlük, kent genelinden ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimler sonrasında tespit edilen noktalarda temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Muayene bacalarının temizlenmesi ile kötü koku ve çevre kirliliğinin önlendiğini aktaran İdare, Kırıkhan ilçesine bağlı 408 Evler Mahallesi'nin muhtelif noktalarında tıkanma meydana gelen parsel bacaları katı atıklardan temizlendiğini bildirdi.

Hatay'ın her noktasında kapsamlı şekilde altyapı hizmetlerinin sürdüğüne dikkat çeken İdare, altyapı problemiyle karşılaşılması durumunda ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi konusunda çağrıda bulundu.


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Kaynak: Bültenler

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