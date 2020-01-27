Altyapı noktalarında bakım ve onarım sürüyor

Oluşan altyapı problemlerini çözüme kavuşturma adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Genel Müdürlük, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde problemlere hızlı müdahale edilmesi için konumlanan ve asfalt altında kalan ana muayene bacalarının yol seviyesine yükseltildiğini aktardı.

Yapılan çalışma sayesinde oluşabilecek arızalara daha kolay müdahale edileceğine dikkat çeken HATSU, Gazi Mahallesi'nde deforme olan yağmur suyu mazgalının da yenilendiğini aktararak, trafik açısından tehlikelerin önlendiğini aktardı.

İdare ayrıca, kentin birçok noktasındaki altyapı hatlarında temizlik çalışması yapıldığını aktararak, temiz ve yaşanabilir bir il oluşturmak için çalışmaların bütün hızıyla devam edeceğini kaydetti.