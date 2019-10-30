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Altyapı noktalarında temizlik çalışmaları sürüyor

HATSU, hatalı kullanım sonucunda atık su hatlarında oluşan tıkanıklıkların giderilmesi adına temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

30.10.2019 16:52Altyapı noktalarında temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü

Altyapı hatlarına yönelik temizlik çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, muhtelif noktalardaki atıksu hatlarında yapılan temizlik çalışmaları sırasında ıslak mendil, peçete, kozmetik paketleri ve naylon poşet gibi atıkların çıkarıldığını belirtti.

Temizlik çalışmalarının gece-gündüz demeden sürdüğünün altını çizen İdare, atık su hatlarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların atıkları atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.


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Kaynak: Bültenler

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