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Altyapı oyuncuları için başlatılan evde kal kampanyası ilgi görüyor

Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi tarafından altyapı oyuncularını korona virüsden korumak amacıyla başlatılan evde kal kampanyasına Kömürspor oyuncularından büyük ilgi görüyor.

03.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:22
Altyapı oyuncuları için başlatılan evde kal kampanyası ilgi görüyor
Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi tarafından altyapı oyuncularını korona virüsden korumak amacıyla başlatılan evde kal kampanyasına Kömürspor oyuncularından büyük ilgi görüyor.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay altyapı oyuncularının aileleri birlikte Bakanlığın evde kal çağrılarına uyduğu takdirde ilerleyen dönemlerde İstanbul'da otelde konaklama ve akşam yemeği hediyesi vereceğini açıklamıştı. Cüntay'ın evde kal projesini başlatmasının ardından Kırmızı Lacivertli oyuncularda büyük destek vermeye başladı. Zonguldak Kömürspor altyapı oyuncuları evde yaptıklarını antrenman videolarını çekerek antrenör Muhammet Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Cüntay'a gönderiyor.

Ödül kura ile belirlenecek

İşadamı Cüntay, kendilerine gönderilen videolar sonrasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılarak oyuncuların gözü önünde kura çekileceğini açıkladı. Kurada çıkan kişi ise ailesiyle birlikte ödülün sahibi olacak. Öte yandan kura çekimini ise altyapı antrenörü Muhammet Şafak ve işadamı Muhammet Cüntay yapacak. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor
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Haberler ›› Spor ››Altyapı oyuncuları için başlatılan evde kal kampanyası ilgi görüyor - Spor
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