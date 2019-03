Altyapı Sorunu Çözülmemiş Tek Bir Şehrimiz Kalmayacak"

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Altyapı sorunu çözülmemiş tek bir şehrimiz, beldemiz, köyümüz ve mahallemiz kalmayacak. Şehirlerimizin tamamında tarihimizi ve kültürümüzü yaşatacağız. Çevremizi sonuna kadar koruyacağız. 2023'ün marka şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.Kurum, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'nın Sarayönü ilçesindeki Belediye Hizmet Binası Açılış Töreni'nde, memleketinde, hemşehrileriyle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.Program öncesi şehirde 3 bin 200 vatandaşın yaşayacağı sosyal konutlar için protokol imzalandığını belirten Kurum, "Konya'mız her anlamda büyüyor, her anlamda gelişiyor, şanına yakışır bir konuma her gün bir adım daha yaklaşıyor. Sarayönü de bu büyümeden hak ettiği payı alıyor." ifadesini kullandı.Sarayönü'ne bir millet bahçesi yapılacağını aktaran Kurum, ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi verdi.Cumhur İttifakı'nın ülkenin her noktasında kusursuz bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. 2053'ün 2071'in altyapısını şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza tam bağımsız ve muasır medeniyetlerin üstünde bir Türkiye bırakmak vardır. İnşallah bunu Konya'da da başardık, yerel seçimlerde de en güçlü ve güzel sonuçlar alarak taçlandıracağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyen herkesin adresi AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır."Kurum, AK Parti'nin ülkeyi gönül belediyeciliğiyle tanıştıran parti olduğunu vurgulayarak, "AK Parti olarak, her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin gönlüne, teveccühüne ve onayına talibiz. Millet bize 'yürü' dedikçe Allah'ın izniyle, tüm teşkilatlarımızla yürüyeceğiz, koşacağız. Bizim davamız, her alanda ülkemizi ve milletimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturma davasıdır. İnşallah son nefesimizi verene kadar da bu aziz millete hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, sloganımızı açıkladı, 'Önce millet, önce memleket' dedi, 'Memleket işi gönül işi' dedi. Gönüllere dokunmayan hiçbir iş, hizmet sayılmaz." diye konuştu."Her şehrin kendine özgü bir kentsel dönüşüm anayasası olacak"Bakanlık olarak birçok yeni projeye imza attıkları, yeni ilkelerini ortaya koydukları anlatan Kurum, şunları kaydetti:"Bu ülkede dönüşüme uğramamış bir tane sağlıksız yapı kalmayacak. Kopyala yapıştır, tekdüze, sıradan yapılaşma son bulacak. Her şehrin kendine özgü bir kentsel dönüşüm anayasası olacak. Milletimizin istemediği hiçbir projeye destek olmayacağız. Vatandaşlarımız kentsel dönüşümün her aşamasında olacak. İmar planlarında hakka ve hukuka uymayan hiçbir değişikliğe izin vermeyeceğiz. Her ilimize en az 1 millet bahçesi yapacağız. Altyapı sorunu çözülmemiş tek bir şehrimiz, beldemiz, köyümüz ve mahallemiz kalmayacak. Şehirlerimizin tamamında tarihimizi ve kültürümüzü yaşatacağız. Çevremizi sonuna kadar koruyacağız. 2023'ün marka şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu ülkenin şehirlerini hep birlikte, belediyelerimizle, devletimizle, vatandaşlarımızla, el ele vererek şaha kaldıracağız."Törende Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Sarayönü Belediye Başkan Adayı Nafiz Solak da birer konuşma yaptı.Programın ardından beraberindeki heyetle Kadınhanı ilçesini ziyaret eden Kurum, burada Kadınhanı Şehir Konağı Açılış Töreni'ne katıldı.Burada vatandaşlara seslenen Kurum, ilçede yapımı devam eden ve planlanan projeleri anlattı.Maliyeti 2 milyon 500 bin lira olan şehir konağının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kurum, ülke genelinde Türk tarihini ve kültürünü yansıtan mimari tarza sahip yapılar inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.Murat Kurum, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi etrafında buluşan herkesle birlikte kararlı bir şekilde yol yürüdüklerini söyledi."Bu ülkenin mimarı sizlersiniz"Ülkeye yapılan bütün hizmetlerin vatandaştan alınan destekle yapıldığına işaret eden Kurum, şöyle konuştu:"Bugün ülkemiz, vatandaşlarının sayesinde Avrupa'nın 6, dünyanın 17. büyük ekonomisi oldu. Yine sizlerin sayesinde ne Türkiye eski Türkiye, ne de Konya eski Konya olarak kaldı. Ülkemizin sadece ekonomisini, istikrarını ve demokrasisini güçlendirmedik. Bu caddeleri, bu sokakları, bu meydanları ve şehirleri bugünlere sizler taşıdınız, sizler inşa ettiniz, sizler ihya ettiniz. Konya'da her bir kaldırım taşından dev kültür ve gençlik merkezlerine, yollardan parklara, altyapıdan üstyapıya kadar ne yapıldıysa tüm bunlar sizlerin sayesinde, Konyalıların sayesinde yapıldı. Bu ülkenin mimarı sizlersiniz, ihya edeni sizlersiniz, sizin kurduğunuz ve her seçim döneminde iktidara taşıdığınız AK Parti'dir.""Sizin döneminiz, 'çöp, çamur, çukur' dönemi olarak tarihe geçti"CHP'nin seçim manifestosunu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Sizin bir defa belediyecilik kariyeriniz sıfır, karneniz sıfır. Sizin döneminiz, 'çöp, çamur, çukur' dönemi olarak tarihe geçti. İstanbul buna en güzel örnektir. 1994'te İstanbul'da çöp dağları, dev çukurlar, çamur deryaları vardı. Susuzluk, hava kirliliği, pis koku vardı. Haliç bitmişti. Çöp dağları almış başını gidiyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldi ve verdiği sözü tuttu. İstanbul'un ve Türkiye'nin tarihi değişti." ifadesini kullandı.Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay ile Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Mehmet Badem'e destek istedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da Cumhur İttifakı adaylarının ülkeye en iyi şekilde hizmet etmeye hazır olduğunu dile getirdi.Yerel seçimlerde vatandaşlardan destek isteyen Usta, konağın ilçeye hayırlı olmasını diledi.Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.