Altyapımıza Her Branşta Önem Veriyoruz

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 11 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda karışık çiftler ve çift erkekler kategorisinde derece elde eden badminton takımımız, madalyaları ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'ı ziyaret etti. Başarılarından dolayı badminton takımımızı tebrik eden Başkanımız Aktan, sporcularımıza hediye takdiminde bulundu.

Takımımız, bu kapsamda kazandığı madalyaları Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'a takdim etti. Badminton Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Korkmaz'ın da yer aldığı ziyarette; antrenörümüz Hatice Tokmakçı, takımımızın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Milli Takıma Sporcu Kazandırdık

Kendilerine verilen destekler dolayısıyla mutlu olduklarını ve bu nedenle yıl içerisinde kazandıkları madalyaları Başkanımız Aktan'a armağan etmek istediklerini belirten Tokmakçı, "Kulüp bünyemizde 103 sporcu mevcut. Katıldığımız müsabakalarda önemli dereceler elde ettik. Hatta, 5 sporcumuzu Türk Milli Takımı'na gönderdik ve ülkemiz adına yarışmalara katıldılar" diye konuştu.

Başarı İvmemiz Her Geçen Gün Artıyor

2016-2019 yılları arasında kulübümüzün, özellikle altyapı sporcularımızla 11 Yaş Altı Türkiye Şampiyonalarında ilk üçte yer aldığını hatırlatan Tokmakçı, "Son olarak Ekim ayı içerisinde yapılan 11 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında İsmet Samet Bülbül, Elif Kayılap, karışık çiftler kategorisinde Türkiye 2'ncisi yine aynı müsabakada Ali Hamza Doğan ve İsmail Samet Bülbül çift erkekler kategorisinde Türkiye 3'cüsü oldular. Sporcularımızın aldığı başarılı sonuçlar, şahsımı da Türkiye antrenörler sıralamasında 3'lüğe yükseltti. Bu nedenle hem takımımız, hem de şahsım adına takımımıza verdiğiniz destekler dolayısıyla teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Başarılarımız, artarak devam edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Antrenörümüz, Malezya Kampına Katılıyor

Antrenörümüz Hatice Tokmakçı, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından en başarılı 20 antrenör için 2020 yılı Ocak ayında Malezya'da bir eğitim kampı düzenleneceğini ve bu kampta antrenörlere teknik ve taktik eğitimlerin verileceğinin altını çizdi. Tokmakçı, "İlerleyen süreçte Uluslar arası arenada ve özellikle Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kampın bu açıdan faydalı olacağını inanıyorum. Tekrar, bizlere duyduğunuz güven dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Korkmaz'a ve size teşekkür ediyorum Başkanım" diye konuştu.

Başkan Aktan, Sporculara Hediye Takdiminde Bulundu

Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan da, sporcularımızla yakından ilgilenerek, elde ettikleri başarılar dolayısıyla tebrik etti. Başkanımız Aktan, ziyaret sonunda badminton takımımıza hediye takdiminde bulundu.