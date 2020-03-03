Altyazı'nın Mart-Nisan Sayısı Bayilerde!

Federico Fellini'nin Mart ayında yeniden gösterime girecek büyük klasiği 'Tatlı Hayat'tan bir kareyi taşıyor. 100. doğum yılı kutlanmakta olan İtalyan ustanın sinemasına ilişkin bir dosya hazırlayan derginin bu sayısında, son dönemin kayda değer filmlerinin yanı sıra pek çok klasik film ve sinemasal yaklaşım, günümüzle bağlantısı üzerinden inceleniyor.

KAPAK KONUSU: FEDERICO FELLINI

2020 boyunca dünyanın pek çok yerinde devam edecek "Fellini 100 Yaşında" etkinliklerinin bir parçası olarak, "düşlerin terzisi" olarak anılan yönetmenin Tatlı Hayat (La Dolce Vita, 1960) ve Sekiz Buçuk (8 ½, 1963) filmleri Türkiye'de de yeniden vizyona giriyor. Altyazı Sinema Dergisi, bu iki başyapıtı da dahil olmak üzere yönetmenin sinemasını tanımlayan on klasik film üzerinden, Fellini'nin dünyasını tüm takıntıları, hayalleri ve gerçekleriyle mercek altına alıyor.